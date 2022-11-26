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Rehabilitasyon merkezindeki hayvanları unutmadılar
Zonguldak’ta kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve bir grup genç Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezindeki hayvanlara mama desteğinde bulundu.
ZONGULDAK 26.11.2022, 14:25
Zonguldak’ta kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve bir grup genç Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezindeki hayvanlara mama desteğinde bulundu.
Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan esnaf ve bir grup genç Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ardından esnaflar sağanak yağmura aldırış etmeden sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunarak hepsiyle teker teker ilgilendi. Esnafların o anları görüşmeye değerdi. Esnafların bu anlamlı davranışı hayvanseverlerden büyük takdir topladı.