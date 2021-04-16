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Ramazan ayının ilk Cuma namazı Covid-19’un gölgesinde kılındı

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle mübarek ayın ilk Cuma namazını kılmak için Devrekliler camilere akın ettiler.

ZONGULDAK 16.04.2021, 14:29
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Ramazan ayının ilk Cuma namazı Covid-19’un gölgesinde kılındı

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle mübarek ayın ilk Cuma namazını kılmak için Devrekliler camilere akın ettiler.

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının başlaması nedeniyle mübarek ayın ilk Cuma namazında Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar Covid-19 kurallarına uyarak camilere akın ettiler.

Çevrelerde bulunan camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Covid-19 nedeniyle din görevlileri seccadesi bulunmayan vatandaşlara ambalaj kağıtları dağıtarak namaz kılmalarını sağladılar.

Camilerin içlerinde yer bulamayanlar namazlarını camilerin avlularında ve yollarda kıldılar. Ramazan ayının ilk Cuma namazını idrak eden Devrekliler,” Allah’a şükürler olsun ki bu mübarek aya yeniden kavuştuk Allahüteala sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramı’na da kavuşmayı nasip eder” dediler.
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