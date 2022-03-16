Radyo televizyon programcılığı öğrencilerine tecrübelerini anlattılar

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ),Zonguldak Meslek Yüksel Okulu (ZMYO), Görsel İşitsel Medya Okuryazarlığı Bölümü öğrencilerine yönelik “Habercilik ve Meslek Etiği” isimli seminer gerçekleştirildi.

ZMYO Kilimli Kampüsü’nde, Görsel İşitsel Medya Okuryazarlığı bölümü öğrencilerine, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve İz Medya Prodüksiyon Yöneticisi Yeşim Çakır “Habercilik ve Meslek Etiği” isimli seminer verdi. Seminer de gazetecilik alanı ile ilgili konuşma yapan Akbıyık, mesleğin avantajlı ve dezavantajlı yönleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.

Çakır ise, sektördeki meslek alanları, ihtiyaca yönelik yeni doğan meslek gruplarından bahsederek, prodüksiyon, sosyal medya danışmanlığı ve kamera arkası işleyişi hakkında öğrencilere açıklamalarda bulundu.

Soru cevap şeklinde devam eden seminerde konuşmacılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminer sonunda ZMYO İdarecileri, Doç. Dr. Hasan Tezcan Uysal , Öğr. Gör Tuğba Karakuzu ve bölüm öğretmenleri Öğr Gör Fatih Erdoğan, Öğr Gör Sonay Çalışoğlu ve Öğr Gör Serkan Bozkurt tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.