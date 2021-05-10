banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi PTT şubesinde emeklilerin bayram ikramiyeleri ve sosyal yardım ödemelerinin yatması ile birlikte PTT önünde yoğunluk oluştu.

ZONGULDAK 10.05.2021, 17:14
PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi PTT şubesinde emeklilerin bayram ikramiyeleri ve sosyal yardım ödemelerinin yatması ile birlikte PTT önünde yoğunluk oluştu.

17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından 2 milyonu aşkın haneye bin 100 TL destek yapılacağı açıklandı. Sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ve emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin hesaplara yatması ile birlikte PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık düşen vaka sayılarının ardından yeniden tedirgin etti. Kdz. Ereğli’de ödemelerini almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, sosyal mesafe de zaman zaman hiçe sayılıyor.
Yorumlar (0)
15°
açık