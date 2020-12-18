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PTT binasının çevre düzenlemesini Kdz. Ereğli Belediyesi yaptı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, hizmete giren yeni PTT binasına çevre düzenlemesi yaptı, vatandaşlar için oturma alanı oluşturdu.
ZONGULDAK 18.12.2020, 13:16
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, hizmete giren yeni PTT binasına çevre düzenlemesi yaptı, vatandaşlar için oturma alanı oluşturdu.
Kdz. Ereğli Belediyesi, uzun yıllar sonra inşaatı tamamlanarak hizmete giren PTT binası etrafında çevre düzenlemesi yaptı, vatandaşlar için oturma alanı oluşturdu.Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Murat Taksi durağı ofisinin de yenilendiği çalışmaları yerinde denetledi. PTT’de sıra bekleyen vatandaşlar için oturma alanı da oluşturduklarını belirten Başkan Posbıyık, “PTT’nin tamamlanmasıyla ekiplerim, bina etrafında güzel bir çevre düzenlemesi yaptı. Çiçekler dikildi, ferforjeler takıldı, duvar kaplamaları yapıldı. Burada ayrıca vatandaşlarımız için oturma alanı oluşturduk. Pandemi döneminde olduğumuz için tedbir amaçlı olarak bankları, daha sonra yerleştireceğiz” dedi.
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