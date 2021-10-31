Protokol, Zonguldak’ın kalkınmasında rol oynayacak projeleri inceledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler kentin kalkınmasında önemli rol oynayacak olan projeleri yerinde inceledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri, TSO Başkanları, ZBEü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve beraberindekiler ilk olarak Tekponark bina projesi ile Maden Makineleri Kümelenmesi (MAKZON) konusunda yetkililerden bilgi aldı. Toplamda 124 bin 901 metrekare alanda hayata geçirilmesi planlanan MAKZON projesi hakkında konuşan Vali Tutulmaz, "Önümüzdeki 20-30 yıl süreçte buradan en az 10 tane fabrika çıkacağını düşünüyorum. Burada çok güzel bir eko sistem var; Teknopark var, üniversite var, Ar-Ge var. Küçük ölçekte imalathaneler var. Ve bunların oluşturduğu Ar-Ge, tecrübe ve üniversitenin desteği ile oluşan iklimde çok güzel ürünler ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Protokol ardından Bakacakkadı beldesindeki ’Girişim Sanayi Sitesi’nin temelini attı. Gökçebey-Devrek OSB proje alanı ve alt yapı inşaatı devam eden Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde de incelemelerde bulundu.

Heyet ardından Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Liman inşaatı ve TP-OTC Kıyı Lojistik Merkezi’nde brifing aldı.