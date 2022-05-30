Protokol üyelerinin katılımıyla müzik sınıfı açıldı

Zonguldak’ta on bin okul iyileştirme projesi doğrultusunda Kapuz İlkokulu’na müzik sınıfı kazandırıldı.

Zonguldak’ta Kapuz Ilkokulun’da müzik sınıfı açıldı. Müzik sınıfı açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kapuz İlkokulu Müdürü Canan Mıcık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın başlattığı temel eğitimde 10 bin okul İyileştirme Projesi doğrultusunda Kapuz İlkokulu’muza da müzik atölyesini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabii ben öncelikle şunu istiyorum, yaşayan bir müzik sınıfı olmuş burası. Yoksa biz birçok okula ziyarette bulunduk müzik aletlerini enstrümanlarını teslim ettik ancak o enerjiyi bulmak çok önemli. Bir de burada ki her bir dokunuşta sizlerin emeği var Bunu biliyorum. Sevgili çocuklarımız gerçekten çok şanslı. Biz diyoruz ki çocuklarımızın akademik başarıları tabii ki önemli öncelikli ancak sanat ve bilimle uğraşmayan hiçbir çocuğun da olmamasını istiyoruz. Şarkı söylemeyen, ritim tutmayan, piyano çalmayan, müzikle uğraşmayan hiçbir gencimiz kalmasın istiyoruz. Spor yapsınlar ve ondan sonra mutlaka hayat içerisinde başarılı oluyorlar. Ben müzik sınıfımızın hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan müzik sınıfını inceledi. Ardından minik öğrenciler protokol üyelerine keman resitali sundu. Milli Eğitim Müdürü Aldoğan da öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyerek onları tek tek tebrik etti.