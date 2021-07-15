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Protokol üyeleri şehitleri unutmadı

Zonguldak’ta protokol üyeleri Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlik ve gazilik kabristanları ziyaret ederek karanfil bıraktı.

ZONGULDAK 15.07.2021, 11:16
Protokol üyeleri şehitleri unutmadı
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Zonguldak’ta protokol üyeleri Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlik ve gazilik kabristanları ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Zonguldak’ta Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında şehitlik ve gazilik kabristanlarına program düzenlendi.

Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Mustafa Çufalı,Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş,Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gönen Süslü,İl Özel idaresi genel sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Vali Yardımcısı Turgut Subaşı Alay Komutanı, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Cantaş katıldı.

Kuranı Kerim okunmasının ardından protokol üyeleri şehit ve gazi kabristanlarına karanfil bıraktı.
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