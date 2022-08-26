Prof. Dr. Hazer, kitap bağışında bulundu

Bülent Ecevit Üniversitesi 2017 yılında emekli olan ve halen Kimya Bölümünde bilimsel çalışmalarına devam eden, lisansüstü öğrenci yetiştiren ve ders veren Prof. Dr. Baki Hazer üniversitenin kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

Daire Başkanı Osman Demir, şunları söyledi:

“Prof. Dr. Baki Hazer, 23 yıl Kimya Bölümünde çalıştıktan sonra emekli olmasına rağmen, akademik çalışmalarına büyük bir azim ile devam etmekte ve tecrübesi ile bölüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere her yönden rehber olmaktadır. Kütüphanemizle olan ilişkisini de hiç koparmayan değerli hocamız sürekli olarak kütüphanemize kitap bağışında bulunmaktadır. Değerli hocamıza bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Baki Hazer ise kütüphanenin sürekli olarak geliştiğini bu gelişime de destek olmanın önemli olduğunun vurgusunu yaparak, bağış konusunda desteğini sürdüreceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanının da örnek bir bilim insanı olarak tanımladığı Prof. Dr. Baki Hazer’in Web of Science’a göre SCI de taranan dergilerde yayınlanmış 151 makalesi bulunuyor. Prof. Dr. Hazer’in 136 bilimsel makalesine toplam 2270 atıf bulunuyor. Hazer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin en yüksek atıf sayısına ve h-index’ine (28) sahip akademisyeni.