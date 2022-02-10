Prof. Dr. Ali Arslan’ın ismi konferans salonuna verildi

1 Kasım 2021 tarihinde vefat eden ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslan’ın ismi Eğitim Fakültesi konferans salonunda yaşatılacak.

Törene ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Pekkaya, Ereğli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer, Alaplı Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak, akademisyenler, idari personel ile Merhum Arslan’ın eşi Şeyda Arslan ve oğlu katıldı. Rektör Çufalı, “Üniversitemizin kıymetli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Arslan hocamız ile akademisyen ve idareci olarak çalıştığımız süre içerisinde gayet uyumlu ve güzel çalışmalar yürüttük. Kendisinin azim ve gayretini çocuğunun sürdüreceğine, babasından daha başarılı olacağına eminim. Bu dünyada hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrıldı. Ailesine ve sevenlerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin” dedi.

Prof. Dr. Ali Arslan’ın Eşi Şeyda Arslan ise “Eşimi kaybettikten sonra benim için oldukça zor bir süreç yaşadım. Ama bu gün burada görüyorum ki eşimin adını yaşatmak amacıyla konferans salonuna onun isminin verilmiş olması beni çok mutlu etti. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Dekanımız Prof. Dr. Soner Yavuz’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törende, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Özdemir’in hazırlamış olduğu merhum Arslan’ın hayatının yer aldığı sinevizyon gösteri esnasında izleyenler duygusal anlar yaşadı. Sinevizyon gösterisinin devamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı merhum Arslan’ın eşi Şeyda Aslan’a, günün anısına Ereğli Eğitim Fakültesi Konferans Salonu isminin Prof. Dr. Ali Arslan olarak değiştirildiğine dair 5 Ocak 2022 tarihli senato kararını takdim etti. Düzenlenen anma törenine merhum Arslan ile yaşanan anıların ve hakkındaki görüşlerin paylaşımı ile sona erdi.