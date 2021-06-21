Posbıyık’tan Veteran futbol takımına destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Veteran Futbol Takımı temsilcileri Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Veteran Futbol Takımı Başkanı Ayhan Altuntaş, Teknik Direktör Gökhan Tan ve yöneticiler Soner Şen, Adem Demirtaş ile Hasan Ulusoy’u kabul etti.

Kdz. Ereğli’yi Elit Masterler Ligi’nde temsil edeceklerini belirten Başkan Ayhan Altuntaş, “26 Haziran’da Kdz. Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda oynayacağımız Batı Karadeniz karmasından oluşan Kdz. Ereğli Veteran ile Beşiktaş Veteran gösteri maçı öncesi verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Posbıyık da sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceklerini söyleyerek Kdz. Ereğli Veteran Futbol Takımı’na başarılar diledi.