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Posbıyık’tan Komutan Gün’e ziyaret
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK, KARADENİZ BÖLGE VE GARNİZON KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TUĞAMİRAL TANER GÜN’E ‘HOŞ GELDİNİZ’ ZİYARETİNDE BULUNDU.
ZONGULDAK 20.08.2020, 15:15
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Taner Gün’e ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bulundu.
Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar’ın tayininin çıkmasının ardından bu göreve atanan Tuğamiral Taner Gün, ilçedeki görevine başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Komutan Gün’e ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bulundu. Komutanlık özel defterini de imzalayan Başkan Posbıyık, Gün’e yeni görevinde başarılar diledi.
Görüşmede ilçe gündemine ilişkin konular ele alındı.
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