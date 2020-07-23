Posbıyık’tan Çorumluoğlu’na 100. Yıl teşekkürü
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK, İLÇENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA BELEDİYENİN DÜZENLEDİĞİ E-SEMPOZYUM BAŞTA OLMAK ÜZERE ETKİNLİKLERE KATKILARI NEDENİYLE KAYMAKAM İSMAİL ÇORUMLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ.
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında belediyenin düzenlediği e-sempozyum başta olmak üzere etkinliklere katkıları nedeniyle Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’na teşekkür etti.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Halil Posbıyık, başkan yardımcılarıyla birlikte gündemdeki konular başta olmak üzere önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin Kaymakam Çorumluoğlu’nu bilgilendirerek görüş alışverişinde bulundu.
Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu’na 100. yıl etkinlikleri için katkılarından dolayı teşekkür etti.
Posbıyık “Ereğli’miz için yaptığımız çalışmalara verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. Bu yıl Ereğli’miz için daha anlamlı bir yıl. Kurtuluşun 100. yılını kutluyoruz. Ekibimizle gerçekleştirdiğimiz e-sempozyuma ve etkinliklerimize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaymakam Çorumluoğlu da pandemi koşullarında başarılı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenleri kutladı. Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu’na Herkül heykeli takdim etti.
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