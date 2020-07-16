Posbıyık, yolcu indirme istasyonunu hizmete açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, şehirlerarası otobüslerin yolcu indirebilmeleri için Kışla’ya indirme istasyonu kurdu. İndirme durağının açılışını yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Şehirlerarası yolcularımızın sorununu bu sayede çözmüş oluyoruz. Burada ayrıca Terminal Taksi de hizmet verecek” dedi.

Kdz. Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne yolcu getiren otobüslerin Kışla’da yolcu indirebilmeleri için Belediye tarafından indirme noktası kuruldu.

Kışla eski kamyon garajı girişine kurulan indirme noktasının açılışını Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yaptı. Başkan Posbıyık, açılışta yaptığı konuşmada şehitler için üzgün olduğunu belirterek, “Van’ın Gevaş ilçesinde keşif uçağımızın düşmesi ve Siirt’in Pervari kırsalında operasyon sırasında çıkan çatışma nedeniyle verdiğimiz şehitlere Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

“Karda yağmurda beklenecek kapalı alanı var”

Başkan Posbıyık, bekleme salonuyla şehirlerarası yolcuların sorununu çözdüklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün Kışla Şehirlerarası otobüs yolcu indirme noktasının hizmete girmesi nedeniyle bir araya geldik. Potbaşı mevki Erdemir Eğitim Müdürlüğü cep alanı, Devrek yol ayrımı cep alanı ve Carrefour karşısı cep alanında şehirlerarası otobüsler için yolcu indirme noktaları vardı. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için bugün yeni bir indirme noktasını hizmete açıyoruz. Tam teşekküllü, binasıyla, bekleme salonuyla, kadın-erkek tuvaletiyle, yolcuların rahat bir şekilde yağmurda, karda, güneşte bekleyebileceği bir kapalı alan meydana getirdik. Burada aynı zamanda terminal taksiden de 3 araçlık, inen yolcuları anında gitmek istediği noktaya götürecek taksi grubunu hazır ettik ve Belediye Meclisi’nden onayını çıkarttık. Bu indirme noktasıyla vatandaşlarımızın sorunlarını halletmiş olacağız. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, bu kararı alan Meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ereğli için hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Posbıyık ve beraberindekiler, yolcu indirme salonunun açılışını yaptıktan sonra gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü alkışlarla karşıladı.