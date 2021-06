Posbıyık, “Tarihe not düşmek istiyoruz”

Kdz. Ereğli Belediyespor’da geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda oluşan yönetim kurulu, toplantı yaparak görev bölümü yaptı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Posbıyık, “Ereğli halkının özellikle futbolda başarıya özlem duyduğunu biliyorum. Hizmetlerimizle tarihe not düşmek istiyoruz. Kdz. Ereğli Belediyespor’da yönetim kurulumuzla birlik ve beraberlik içinde tarihe not düşmek istiyoruz. Bunun için çaba harcayacağız.” Dedi.

Kdz. Ereğli Belediyespor’da geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda oluşan yönetim kurulu Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Belediyespor Kışla Spor Tesislerinde toplanarak görev bölümü yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Posbıyık, birlik ve beraberlik içinde Ereğli’nin futbolda beklediği başarı özlemeni sona erdirmek istediklerini belirterek, “Kongrede oluşan yeni yönetimimiz hayırlı olsun. Kongrede de belirttiğim gibi Ereğli halkının özellikle futbolda başarıya özlem duyduğunu biliyorum. Belediyede yakında yapacağımız büyük projelerle önemli çalışmalara imza atacağız. Hizmetlerimizle tarihe not düşmek istiyoruz. Belediyespor’da da aynı şekilde yönetim kurulumuzla birlik ve beraberlik içinde tarihe not düşmek istiyoruz. Bunun için çaba harcayacağız. Bunu başarmak istiyoruz. El ele vererek zinciri kırmak istiyoruz. Başarı elde elde etmek istiyoruz. Bu da fedakârlıktan birlik ve beraberlikten geçiyor. Bu sezon ağırlığımızı koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda yönetim kurulu üyeleri görüşlerini dile getirirken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Oluşturulan transfer komitesi çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli Belediyespor’da yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Halil Posbıyık, 2. Başkan: İhsan Yazıcıoğlu, Genel Sekreter: Satılmış Yiğit, As Başkan Tesisler ve Sosyal İlişkiler Sorumlusu: Oğuz Cömert, As Başkan ve Kadın Futbol - Altyapı Sorumlusu: Sertan Kuzu, As Başkan ve Salon Sporları Sorumlusu: Tarkan Atik, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu: Deniz Koca, Tesisler ve Sosyal İlişkiler Sorumlusu: Halit Aydın, Hukuk İşleri Sorumlusu: Av. Özgen Aydın, Futbol Şube Sorumlusu: Ufuk Çakmakoğlu, Futbol Şube Sorumlusu: Sercan Demir, Kadın Futbol - Altyapılar Sorumlusu: Muhammet Ali Ateş, Kadın Futbol - Altyapılar Sorumlusu: Kerim Sağlam, İletişim ve Medya Sorumlusu: Serkan Aydemir, Tanıtım ve Sponsorluk: Ali Ceylan, Dış İlişkiler Sorumlusu: Volkan Türkoğlu, Mali İşler Sorumlusu - Halı Saha İktisadi İşlt: Recep Köksal