Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Saat 19:19’da halkın balkonlardan, pencerelerden katılımıyla hep birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Başkan Posbıyık, “Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemiye rağmen Kdz. Ereğli’de coşku ile kutlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve belediye meclis üyeleriyle araç konvoyu yaparak halkın bayramını kutladı. Saat 19:19’da halkın balkonlardan, pencerelerden katılımıyla hep birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Başkan Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve belediye meclis üyeleri belediyenin müzik aracı eşliğindeki konvoyla Bağlık Karakolu önünden başlayarak Devrim Bulvarı ve sahil boyunca halkın bayramını kutladı. Marşlar eşliğinde ilerleyen konvoyun son durağı Yöresel Evler önü oldu.

Burada saygı duruşunda bulunulup halkın balkonlardan ve pencerelerden katılımıyla hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı tüm Ereğli’de yankılandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünlerde ne kadar büyük bir lider olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Posbıyık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepiniz çok muhteşemsiniz, bayraklar çok güzel gözüküyor. Çok güzel İstiklal marşımızı okuduk hep beraber. Bu bayramların böyle değil, eskiden de olduğu gibi daha coşkulu kutlanması lazım ama pandemi yüzünden maalesef kutlayamaz olduk. Biz Kdz. Ereğli’de yine de kendi imkanlarımızla, belediyle imkanlarıyla bayramlarımızı kutlamaya çalışıyoruz. Bugün ülkemiz açısından çok önemli bir gün. 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da bu ülkenin bağımsızlık ve egemenliğinin temelleri atıldı.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türkiye’yi hedef alan tehditleri gördükçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar büyük bir insan olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biz gençliğimize, halkımıza güveniyoruz.

Biz asla Türk milleti olarak onurumuzla oynatmayız. Çarık giyeriz, gerektiği yerde kuru ekmek de yeriz ama onurumuzla asla oynatmayız.

Büyük Atatürk’ün gençliğe hitabesinde söylediği o günler gelirse, Allah korusun, bu ülke bu Atatürkçü gençler, bu demokrat Cumhuriyetçi insanlar varlığını her zaman hissettireceklerdir. Yeter ki, biz Büyük Atatürk’e inanmaya, onun gösterdiği yoldan, onun ortaya koyduğu güzel yoldan yürümeye hep devam edelim.”

Posbıyık, “19 Mayıs coşkumuz çok güzeldi”

Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Posbıyık konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Biz Bağlık Karakolu’nun oradan Yöresel Evler’e kadar yürüdük. Belki çok kalabalık değildik pandemi dolayısıyla ama çevreden, balkonlardan bütün insanlar bize iştirak ettiler. O coşkuyu yılların politikacısı olarak çok net bir şekilde görebiliyorum. Bütün Ereğli halkının, bütün ülkemin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla anıyorum.”