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Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünden bu yana yaşanan elektrik kesintileri konusunda basın açıklaması düzenledi.

ZONGULDAK 18.01.2021, 14:07
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Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünden bu yana yaşanan elektrik kesintileri konusunda basın açıklaması düzenledi.

Ereğli’de gece saatlerinden itibaren yaşanan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yollar kapandı, vatandaşlar işyerlerine yürüyerek gitti. Kenti etkisi altına alan yağış sonrası ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, vatandaşlar elektriksiz kaldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeye gelen şikayetler üzerine açıklamada bulunarak kesintilerin belediye kaynaklı olmadığını ifade etti.

Sözlerine uzun zamandır karı özlediklerini ancak fazla yağdığına vurgu yaparak başlayan Başkan Posbıyık, enerji konusunda yaşanan sıkıntıların EnerjiSA kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Geceden bu yana yoğun kar yağışı sonrası bir takım aksaklıklar olmaya başladı. Belediye olarak ana arterleri açmaya çalışıyoruz. Enerji konusunda çok büyük sıkıntı var. Zabıtaya gelen şikayetler enerji konusunda. Enerji özelleşti bizimle bir alakası yok. Çok yerde ağaçlar devrildi, teller koptu. EnerjiSA aletimiz yok diyor, alet takviye ediyoruz testere veriyoruz. Aracımız yok diyorlar araç veriyoruz, sürekli takipteyiz” dedi.

Yaşanan su kesintilerine de değinen Başkan Posbıyık, sağlık sorunu olan vatandaşların da hizmetinde oldukları belirterek, “Su konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Su enerji ile bağımlı olan bir şeydir. Enerji olmadığı için pompalar çalışmadığı için su veremiyoruz. EnerjiSA ağırlıklı sıkıntılar çekiyoruz. EnerjiSA Ankara’dan ekip çağırmış. Özelleştirme olması gibi olmuyor. Az adam çalıştırıyorlar bu da sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor. Arıtma tesisimiz jeneratör ile çalışıyor. Jeneratörün mazotu bitmek üzere. Mazot yetiştirmek için bir hamle yaptık, mazot tankerimiz devrilme tehlikesi yaşadı gidemedik. Suda bir aksama olmaması için çalışıyoruz. Enerjinin belediye ile hiçbir alakası yok. Su kesintisi olan muhtelif yerlerde de enerji kesildiği için su kesiliyor bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Kıyıcak mahallesinden bir vatandaş ile konuştum, kendisi KOAH hastasıymış. Enerji gelmediği için nefes alamıyor. Kendisine hemen araba göndereceğimi, enerji olan bir yerde kendisine yardım edeceğimizi söyledik. Diyaliz hastalarımıza zabıta ekiplerimiz ile hemen yardımcı olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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