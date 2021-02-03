banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Eşkiyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
Eşkiyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR
TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR

Posbıyık, “Bir dönem daha Belediye Başkanıyım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Şubat ayı meclis toplantısında Erdemir’in Gülüç kapı girişinde bulunan belediyeye ait 10 dönüm arsayı otopark alanı yapacaklarını ve belediyenin çöp şantiyesini buraya taşıyacaklarını açıkladı.

ZONGULDAK 03.02.2021, 15:13
3
Posbıyık, “Bir dönem daha Belediye Başkanıyım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Şubat ayı meclis toplantısında Erdemir’in Gülüç kapı girişinde bulunan belediyeye ait 10 dönüm arsayı otopark alanı yapacaklarını ve belediyenin çöp şantiyesini buraya taşıyacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Başkan Posbıyık, gündem dışı konuşmasında Erdemir içerisinde yer alan Gülüç kapı girişindeki 10 dönüm belediye arsasını otopark alanı olarak kullanacaklarını ve belediyenin çöp şantiyesini buraya taşıyacaklarını açıkladı.

Gündemin ilk maddesinde yer alan Kdz. Ereğli Belediyesi 2021 mali yılı gelir tarifesine ilave yapılması görüşülmesi sırasında konuşma yapan Başkan Posbıyık Erdemir ve Çevre Müdürlüğü’ne eleştiride bulundu. Posbıyık konuşmasında;

“10 dönüm Ereğli halkının yerini alıp da bedava kullanmak falan yok. Ya burayı satın alacaksın veya gelen arabaların burada otopark ücretini vereceksin. Bütün çöp kamyonlarımızı, temizlik işlerini buraya alacağız. Araçlar buradan hareket edecek” dedi.

600 kaçak inşaatı var

Başkan Posbıyık, imar cezalarının iptal olmadığını belirterek şunları söyledi;

“600 tane yapı kayıt belgesi almış Erdemir. Yapı kayıt niye alınır? Bütün vatandaşlar kaçak göçek işi varsa, imar affından yararlanıp, oraların affedilmesi için müracaatını yapar. Şartları uygunsa bu belediyeye verilir, İl Çevre Müdürlüğü’ne verilir. İl Çevre Müdürlüğü 2007 öncesi yapıldıysa bunu kabul eder. Görüntülerle tespit edilir, yoksa iptal eder. Erdemir vatandaşın verdiği gibi belgeleri bize vermiyor. Neden? Çünkü, bürokraside Türkiye’de çok güçlü. Biz hep mücadele veriyoruz. Bu mücadele nereye kadar gidecek göreceğiz. İl Çevre Müdürlüğü’ne müracaat ediyoruz. Cevap yok. Vermiyor bize. Valiliğe müracaat ediyoruz. İl Çevre Müdürlüğü’ne ‘ver, niye vermedin’ diyor. Yine vermiyor. Niye? Çünkü, Erdemir’in üst derecelerinde her gün İl Çevre Müdürlüğü’ne baskı yapıyor. İl Çevre Müdürlüğü bağımsız bir kurum mu? O da kamu kurumu ben de belediye olarak kamu kurumuyum. Bize yardım etmesi lazım. Ereğli halkına, vatandaşlara, vergi ödeyen yurttaşlara yardım etmesi lazım ama yok. Hala daha bize Yapı Kayıt Belgeleri verilmedi. Böyle adalet olur mu? Böyle hak hukuk olur mu? Peşini bırakacağım sanıyorlar, bırakmayız. Bu Yapı Kayıt Belgeleri bize gelecek. En son İl Çevre Müdürlüğü’nden gelen yazı. ‘Bakanlığa soracağız ver derse vereceğiz’ diyor. Kanun açık, dolayısıyla imar cezaları af edilmedi. Üst mahkemeler devam ediyor. Elimizde çok büyük belgeler var.”

Büyük projelerin hepsini yapıyoruz

3 Mart’ta Büyük Restoranın ihalesinin yapılacağını belirten Başkan Posbıyık, projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Posbıyık, “Büyük projelerin hepsini yapıyoruz. Kent Meydanı projesini ya yapacağız ya yapmayacağız. Yapmazsak Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri tarihe hiçbir şey yapmayan, bir kent meydanını yapamayan olarak geçeceğiz. Yaparsak büyük bir eser bırakacağız.” İfadelerini kullandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Ticari taksi ek durak yeri verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasının görüşüldü. Başkan Posbıyık’ın sorusu üzerine söz alan Kdz. Ereğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Numan Korkmaz, Ege Belediyeler Birliği’ne üye olunmasının bölgeye sağlayacağı fayda göremediklerini ifade etti.

Gelen itiraza yanıt veren Başkan Posbıyık, “Bu durum Belediye Başkanının danışmanlarının tavsiyesi, politik olarak bakmayın. Bu görüş bizi batıracak. Politik olarak bakmayın, Ereğli meselesi olarak bakın. Ereğli Belediye Başkanı olarak bağırıyorum, ben CHP’liyim onur duyuyorum asla Ereğli için politika yapmam. Üzülüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından diğer gündem maddelerine geçildi. Şahısların imar plan tadilat taleplerine ait komisyon raporu, İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak No:48’de bulunan mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazın Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesine Tahsisi, İlçeye bağlı Kepez Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait 1979 ada, 1 parselin Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi, Ereğli’nin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait yoldan ihdas parsellerin satış veya takası maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16