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Polisten kaçan sürücüye ceza yağdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polisin ’Dur’ ikazına uymayan araç sürücüsü, ekipleri peşine taktı.

ZONGULDAK 29.09.2021, 13:46
Polisten kaçan sürücüye ceza yağdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polisin ’Dur’ ikazına uymayan araç sürücüsü, ekipleri peşine taktı.

Olay; Kdz.Ereğli ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre; 41 AFZ 885 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin ’Dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı’nda yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen sürücü Ç.K.’ya, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 3 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

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