Polisten "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

Zonguldak’ta anne ve anne adaylarına narkorehber eğitimi düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’nda anne ve anne adaylarına yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti doğrultusunda “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.