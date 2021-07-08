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Polis, musluk hırsızlarını yakaladı

Zonguldak’ta 4 ay önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Alpaslan camiinin şadırvanından muslukları çalan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.

ZONGULDAK 08.07.2021, 16:43
Polis, musluk hırsızlarını yakaladı

Zonguldak’ta 4 ay önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Alpaslan camiinin şadırvanından muslukları çalan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çınartepe Mahallesi’ndeki Alpaslan Camii’nde önceki gün kimliği belirsiz kişilerce güpegündüz hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Önce şadırvanın vanasını kapatan hırsız ya da hırsızlar ardından da 14 adet çift bataryalı musluğu çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayın faillerini yakaladı. Ekiplerce çalınan musluklar cami görevlilerine teslim edildi. Çalınan musluklar yeniden yerine monte edildi. Polisin hırsızlık olayı ile ilgili soruşturması sürerken mahalle muhtarı Okan Girgin, polis teşkilatına teşekkür etti.
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