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Polis memuru koronadan hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüse yakalanan trafik polisi hayatını kaybetti.

ZONGULDAK 18.04.2021, 12:07
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Polis memuru koronadan hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüse yakalanan trafik polisi hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Akşam saatlerinde oksijen değerlerinin düzelmemesinden dolayı entübe olduğu öğrenilen polis memuru Dönmez hayatını kaybetti.
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