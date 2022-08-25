Petrol-İş’ten GMİS’e ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) nezaket ziyaretinde bulunan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik’te grevde olan üyeleriyle görüşmek için Zonguldak’a gelen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, 25 Ağustos 2022 tarihinde GMİS’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.