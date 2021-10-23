Perşembe belde başkanlığına Alibabaoğlu atandı

MHP Çaycuma İlçe Teşkilatı Perşembe beldesinde yapılan toplantıda Perşembe Belde Başkanlığına Akif Alibabaoğlu atandı.

Yapılan toplantıda Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan; "Çaycuma’mız için hizmete talip olduk. Perşembe Beldesinde de Akif Alibabaoğlu başkanımız ile yola çıktık. Perşembe beldemiz için görevi devralan kardeşimize başarılar diliyorum. İlçe yönetimi olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Perşembe Belde Başkanı Akif Alibabaoğlu’da; "Perşembe Beldemiz için en iyisi ve en güzelini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.