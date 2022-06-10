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Pençe Kilit operasyonunda yaralanan Zonguldaklı askere üst düzey ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, Pençe Kilit harekatı esnasında ağır yaralanan, tedavisi sonrasında taburcu edilen P.Uzm. Onb. Onur Beşir ve ailesini evinde ziyaret etti.

ZONGULDAK 10.06.2022, 16:39
Pençe Kilit operasyonunda yaralanan Zonguldaklı askere üst düzey ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, Pençe Kilit harekatı esnasında ağır yaralanan, tedavisi sonrasında taburcu edilen P.Uzm. Onb. Onur Beşir ve ailesini evinde ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğa Niyazi Uğur, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, protokol üyeleri, Pençe Kilit harekatı esnasında ağır yaralanan, tedavisi sonrasında taburcu edilen P.Uzm. Onb. Onur Beşir ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ardından Vali Tutulmaz, yaralı asker P. Uzm. Onb. Beşir’in ailesinden Beşir’in son durumu hakkında bilgiler alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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