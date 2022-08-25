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Patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi
Zonguldak’ta Tahir Karaoğuz sokakta patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi.
ZONGULDAK 25.08.2022, 12:28
Zonguldak’ta Tahir Karaoğuz sokakta patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay Tahir Karaoğuz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya sokağın elektriğini sağlayan trafo nedeni bilinmeyen şekilde patladı. Trafonun olduğu yerden kıvılcımlar çıkması üzerine hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoya soğutma çalışması yaparak kontrol altına aldı.
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