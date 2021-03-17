Pat patlara sıkı denetim

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, ilçe merkezine girişi ve şehirlerarası yolda kullanımı yasak olan pat pat adı verilen tarım araçlarına denetimler artırıldı.

Alaplı’da polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında, yasağa uymayan pat pat sürücülerine karşı denetimleri artırdı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten para cezası uygulanan araçlar çekiciler ile otoparklara kaldırılıyor.

Şehir merkezlerine girişi yasak olan tarım araçları ile ilgili açıklamada bulunan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, “Polis ve jandarma ekiplerimiz, bu araçlar üzerindeki denetimlerini artırdılar. Kontrol noktalarında, şehir merkezine giren ve şehirlerarası yola çıkan pat patların sürücülerine para cezası uygulanıyor. Vatandaşlarımızdan, hem kendilerinin, hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin can ve mal güvenliği için, bu araçlarla ilçe merkezlerine girmemelerini, şehirlerarası yola çıkmamasını istiyoruz. Bu araçlar üzerindeki var olan denetimlerimizi daha da artırdık, ilçe merkezine girişlerine ve şehirlerarası yola çıkmalarına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.