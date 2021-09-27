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Pandemi hayırseverlerine plaket verildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covit 19 pandemisinin ilk başladığı dönemlerden itibaren Çaycuma Devlet Hastanesi’nin yanında olan hayırseverlere plaket verildi.

ZONGULDAK 27.09.2021, 14:48
Pandemi hayırseverlerine plaket verildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covit 19 pandemisinin ilk başladığı dönemlerden itibaren Çaycuma Devlet Hastanesi’nin yanında olan hayırseverlere plaket verildi.

Çaycuma’da iş adamı, esnaf ve gönüllü hayırseverler pandemi döneminde Devlet Hastanesine Tıbbi Cihaz, Sarf Malzeme ve Kişisel Koruyucu Ekipman bağışında bulundu. Toplum kuruluşlarını Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Onur Merdivan, Hastane Müdürü Feti Kuzu, Müdür Yardımcıları Erdal Şıklı ve Ercan Akar ile birlikte ziyaret ederek teşekkür plaketi sundu. Koronavirüs de hastaneye yardımcı olan firmalar şunlar; Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çolakoğlu Tic. San. Ltd. Şti., Çaycuma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Alagözler Şirketler Grubu, Emeksiz Süper Marketleri, Alpaylar Kuyumculuk, Seher Mensucat A.Ş., Cemal TABAK, Ece Yapı Malzemeleri, Genel Maden iş Sendikası, Sandalye Fabrikası, Sezai Çanakçı, Ilgın Yapı - Yaşar Ilgın,Zonguldak il Özel İdaresi, Çaycuma Bakım Evi Şefliği, Çaycuma Kent Konseyi, Nuran Gülşen, Ubm Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti., Gersan Elektrik A.Ş., Çaycuma Halk Eğitim Merkezi, Çaycuma Emlakçılar Derneği, Sevimli Ticaret, Ilgın Reklam, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Essel Selüloz ve Kağıt Sanayi, Cihan Doğrama Sanayi, Erduş Yapı Malzemeleri, Aydın Mobilya, Öztürkler Fırın desteklerinden ötürü plaket verildi.

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