Özer’den minik yazarlara teşekkür belgesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğrencileri “Kitabımı Okuyorum, Kitabımı Yazıyorum’’ Projesi ile kitap okuma alışkanlıklarını, yazılı anlatımlarını geliştirmek amacıyla hikaye yazma tekniklerini öğrenerek Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e kitaplarını gönderdiler. Bunun üzerine Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç ilkokula gelerek öğrencilerine teşekkür etti.

Bakan Özer, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç aracılığıyla Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğrencilerine teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı tarafından küçük yazarların ismine özel imzalı teşekkür belgeleri ve Bakanlıkça gönderilen hediyeler öğrencilere ve okulun öğretmenlerine Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından takdim edildi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, ziyaretinde küçük yazarların teşekkür belgeleri ve hediyelerini takdim ederken Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in öğrencilere selamını ileterek şunları söyledi:

"Bakanımız öğrencilerimizin kitaplarını aldı, öğrencilerimiz ve kendi adına gurur duyduklarını, tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve yazmaya devam etmeleri istediği” mesajını ilettiler."

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerle gurur duyduğunu ifade ederek, “Kitabımı Okuyorum, Kitabımı Yazıyorum’’ projesi ile yazma becerilerini geliştiren ve yazdıklarını kitaba dönüştürerek kitaplarını Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e ulaştıran öğrencilerimizin gururuna ve heyecanlarına şahit olduk. Ülkemizin aydınlık yarınları için gözlerindeki umudu ve ışıltıyı Temel Eğitim Genel Müdürümüz Tuncay Morkoç ile birlikte gözlemledik. Hem okuyup hem yazan özlediğimiz öğrencilerin yetişmesine, öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilerimize rehberlik eden okulumuz öğretmenleri Ali Hasırcı ve Zeynep Hasırcı’ya teşekkür ediyorum. Okulumuzu ziyaret ederek Bakanımızın teşekkürlerini ve hediyelerini öğrencilerimize ulaştıran Temel Eğitim Genel Müdürümüz Tuncay Morkoç’a, minik yazar öğrencilerimizin farkındalık oluşturan bu çalışmalarını ödüllendirerek bizleri gururlandıran, onore eden Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e minik yazarlarımız ve tüm eğitim ailemiz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.