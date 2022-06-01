Özel sporcular yetenekleriyle şampiyonaya imza attı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yetenekleriyle Türkiye Şampiyonası’na imzalarını attılar.

2021-2022 sezonu Mersin’de yapılan Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, bölgelerini gururla temsil ettiler.

Türkiye genelinde 34 İlden 118 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "Okul Sporları-Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası” Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu Okul Müdürü Serkan Ayan öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Okulumuz Atletizm ve Masa Tenisi branşlarından 6 kız, 4 erkek toplamda 10 sporcu öğrenci katılım sağladı. Okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizden; Nazar Sesver gülle atma branşında, Gürkan Karabacak 1500 metre branşında Türkiye dördüncüsü olarak bizleri gururlandırdılar. İki gün süren atletizm yarışlarında gülle atmada Berkay Güçlücan 9,12 metrelik derecesi ile Türkiye yedincisi, 100 metrede Berşan Yılmaz Türkiye sekizincisi, Berşan Yılmaz uzun atlama da Türkiye sekizincisi, Suna Çetinkaya 100 metrede Türkiye yedincisi, Suna Çetinkaya uzun atlama Türkiye beşincisi, 1500 metrede Hanife Basan ve Semanur Helvacı yarışı en iyi şekilde bitirerek bizleri gururlandırdılar. Masa tenisinde Gamze Sesver Türkiye beşincisi, Berkay Güçlücan Türkiye beşincisi oldular. İlk katılımda iki Türkiye derecesi ve diğer öğrencilerimizin ilk onda olması çok büyük bir başarı ve bizleri ileriki yıllar için umutlandırdı. Emeği geçen başta Beden Eğitimi öğretmenimiz ve çalıştırıcımız Füsun Alanyüz ve Faruk Korkmaz, diğer emeği geçen tüm personel ve paydaşlarımıza okul yönetimi olarak teşekkür ederiz."