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Özel eğitim öğrencilerinden sergi
Zonguldak Özel Eğitim Meslek Okulu 3 Kademe öğrencileri engelliler haftası çerçevesinde sergi açtı.
ZONGULDAK 10.05.2022, 14:41
Zonguldak Özel Eğitim Meslek Okulu 3 Kademe öğrencileri engelliler haftası çerçevesinde sergi açtı.
Zonguldak Özel Eğitim Meslek Okulu 3. Kademe öğrencileri engelliler haftası çerçevesinde sergi salonunda sergi açtı. Açılışa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve davetliler katıldı. Vali Tutulmaz öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezerek memnuniyetini getirdi.