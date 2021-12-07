Özel Eğitim öğrencileri hünerlerini sergiledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe öğrencileri, öğretmenlerini kendilerine hayran bıraktı.

İlçenin Güzel Yaka köyünde bulunan Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe öğrencileri, günlük yaşam becerilerini uygulamalı olarak öğrenebilmeleri için "Uygulama Evi" bölümünde öğretmenler rehberliğinde istifadesini sundu. Öğrencilerin basit yemekler ve ikramlıklar yapabilmesi, sofra kurup kaldırarak bulaşık makinasını doldurmayı ve kullanmayı, evi süpürmeyi kısa sürede öğrendikleri için öğretmenlerini kendilerine hayran bıraktı.

Okul Müdürü Tayfun Akkuzu, öğrencilerinin mutluluğunu kendi mutluluğu olduğunu söyleyerek; "Öğrencilerimiz Uygulama Evi’nde basit yemekler ve ikramlıklar yapıyor, sofra kurmayı, kaldırmayı, bulaşık makinasını doldurmayı ve kullanmayı, evi süpürmeyi, yatağını toplamayı, makinaya çamaşır atıp çalıştırmayı gibi günlük yaşamsal becerileri ilgili derslerde uygulamalı olarak öğreniyor. Amacımız öğrencilerimizin hayatlarını bağımsız ve üretken bireyler olarak sürdürmelerini sağlamak. Bu vesileyle öğrencilerimize Uygulama Evi’ni kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.