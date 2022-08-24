Öz İplik İş Sendikası’nın sendikal mücadelesine engel

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Nersoy Tekstil’de çalışan işçiler, bir süre önce Öz İplik İş’e üye oldu. Sendikaya üye olan 5 işçinin işten çıkartılmasının ardından fabrika önünde 2 gündür örgütlenme çalışmasına devam eden sendikacıların protestolarını sona erdirmeleri istendi.

Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Mehmet Çakır, 5 işçiyle birlikte fabrika önünde devam eden örgütlenme çalışmalarının sona erdirilmesini istendiğini söyledi. İşten çıkarılmalarını protesto etmeye devam eden sendikacılar emniyet ekiplerince karakola götürüldü. Çakır olayı şu şekilde anlattı:

“İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Daha önce birçok il ve ilçelerde örgütlenme faaliyetlerinde bulunduk ama bu sefer farklı bir uygulamayla karşı karşıya geldik. Ben emniyet güçlerimize kaymakamlıktan, valilikten yazılı bir emriniz var mı, talimatınız var mı veya belge var mı elinizde dedi. Böyle bir belge olmadığını, sözlü olarak sizi uyarıyoruz, gitmezseniz zor kullanacağız yönünde bizlere bilgi verdiler. Bizde genel merkezimize konuyu bildirmemiz gerektiğini söyledik. O esnada zaman tanıdılar. Akabinde fabrika önünde bulunmamamız gerektiğini ve hepimizin alınması gerektiğini söylediler. Bizde tamam dedik. Eğer kabul etmeseydik zor kullanacaklarını ifade ettiler. Aslında buna gerek yoktu. Ses yayın aracımız, pankartlarımıza, sendikanın aracına el koydular. Sonrasında bize teslim etmek istediler ama tutanakla almamız gerektiğini emniyete bildirdik. Yaklaşık 2 saat emniyette bekletildikten sonra bırakıldık. Aslında emniyet güçlerimiz bizim göz bebeğimiz fakat bu tutum ve davranışı anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Biz bu tutumdan ne anlamalıyız, söylemek iste miyorum ama biz bunları hak etmedik. Anayasaya uygun şekilde hareket ettik. Kimseye hiçbir şekilde farklı bir davranış sergilemedik. İlk defa Çaycuma’da böyle bir olayla karşılaştık."