Öz İplik İş Sendikası’ndan, Nersoy Tekstil’de işten çıkartılan üyelerine destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Nersoy Tekstil’de çalışan işçiler, bir süre önce Öz İplik İş’e üye oldu. Sendikaya üye olan üç işçinin işten çıkartılmasının ardından Öz İplik İş teşkilatı, fabrika önünde açıklamalarda bulunarak işçilere destek oldu.

Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Mehmet Çakır, Aksaray, Düzce, Karabük, Çerkezköy’den gelen sendika teşkilatı ile Nersoy Tekstil önünde toplanarak açıklamalarda bulundu. Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Mehmet Çakır, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün Nersoy Tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için buradayız. Burada çalışan işçiler bir süre önce sendikamıza üye oldular. Konudan haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapıldı. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellendi. Sendikaya üye olan 3 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Çalışanların sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik İş’i tanıyın. Bir işçi hareketi olan sendikamız Öz İplik İş, 44 yıllık birikimi olan bir sendikadır. Anayasa’nın önünde duramazsınız. Biz, üyelerimiz için buradayız. 760 bin üyesiyle HAK-İŞ, 44 bini aşkın üyesiyle Öz İplik İş Sendikası olarak üyelerimizin yanınızdayız."

Açıklamanın ardından Öz İplik İş teşkilatı halay çekti.