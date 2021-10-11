Oyuncak Evi, öğretmen adaylarıyla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Oyuncak Evi, “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor” konulu TÜBİTAK destekli projeye ev sahipliği yapıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleşecek projenin açılışı yapıldı.

“Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor” konulu TÜBİTAK destekli projenin açılışına Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Soner Yavuz, Proje yürütücüsü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Sadiye Keleş, Oyuncak Evi Koordinatörleri Nergis Bozkurt, Nart Bozkurt, Kültür Müdürü Muhammet Ali Ateş, Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz, ilgili yöneticiler, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve okul öncesi öğretmen adayları katıldı.

Posbıyık: Oyuncak Evi, bölgemizden yoğun ilgi görüyor

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, açılışta yaptığı konuşmada 11-16 Ekim tarihleri arasında Oyuncak Evi’nin mekanlarını bu proje için açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bu çalışmaların, çabaların paydaşı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Çok değerli arkadaşlarımız Oyuncak Evi’ni bir ilçede hayata geçirdiler. Vilayetlerde ancak böyle şeyler oluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi proje koordinatörleri Nart ve Nergis Bozkurt önderliğinde bu proje Ereğli’de hayata geçirildi. Ama sadece binaların yapılması çok önemli bir şey değil orada eğitim ve öğretimin yapılması çok önemli. Bunun olması için de sadece miniklerin oyuncaklarla oynaması değil aynı zamanda öğrenci ve akademisyenlerle bilimsel çalışmaların yapılması son derece önemli. İşte bugün bu çabaların mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projelerin daha da büyütülmesi için her türlü çabayı göstereceğiz ve destek vereceğiz.

Oyuncak Evi, 3 ay gibi çok kısa bir süredir faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen, inanılmaz ilgi gördü. Burası özellikle hafta sonu etkinlikleriyle, atölye çalışmalarıyla cıvıl cıvıl bir merkez oldu. Aileler yalnızca Ereğli’den değil, çevreden de çocuklarını buraya getiriyorlar. Ritimden, arkeolojiye, tahta oyuncak yapımından, animasyona kadar pek çok konuda çalışmalar planlanıyor. Bu faaliyetlerin, çocukların gelişimine büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

Buradaki oyuncak koleksiyonu da büyüklerle küçükler arasında kültürel bir köprü oluşturuyor.

Bunun bir başlangıç olduğunu biliyorum. Önümüzdeki dönemde de Oyuncak Evi’nin koleksiyonunun güçlenmesi ve çalışmaların geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Bu çalışmalarımız sırasında üniversitelerimizle, okullarla, eğitimcilerimizle, sanatçılarımızla yaptığımız işbirliği bizleri güçlendiriyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’ne de atölye çalışmaları konusunda verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bugün Belediyemizin de katkılarıyla burada bir TÜBİTAK Projesi’nin hayata geçirilmesi için bir araya geldik. Oyuncak Evi, bir hafta süreyle, “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor” konulu TÜBİTAK destekli projeye ev sahipliği yapacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu projenin, okul-öğretmen-müze işbirliği konusunda çalışmalarımıza güç katacağına inanıyorum.

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Sadiye Keleş’i, projeyi destekleyen bütün eğitimcileri, katılan öğretmen adaylarını kutluyorum, başarılar diliyorum.”

Yavuz: “9 üniversitenin desteğiyle projeyi Ereğli’de yapıyoruz”

ZBEÜ Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz da projeye Batı Karadeniz bölgesindeki üniversitelerin katkılarının olduğunu söyledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a ev sahipliği için teşekkür eden Yavuz, şunları söyledi:

“TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destek programı kapsamında lisans, ön lisans, lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin alanlarında eğitim yapmalarını teşvik etmek, araştırmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek projeler desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenmeye değer bulan projemizde, ZBEÜ proje sahibi ve Kdz. Ereğli Belediyesi proje ortağı olarak yer almaktadır. Batı Karadeniz bölgesindeki üniversitelerde Okul Öncesi Öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarının oyuncak müzeleri ve oyuncak evlerine yönelik deneyim kazanmaları projemizin temel amacıdır. Bu amaçla 6 gün sürecek etkinlikler sonunda öğretmen adaylarına oyuncak müzelerinin, tarihsel, kültürel ve toplumsal değeri hakkında farkındalık oluşturarak dünyadaki ve Türkiye’deki oyuncak müzelerindeki uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Projemiz fakültemizin Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Sadiye Keleş’in yürütücülüğünde 9 farklı kurumun desteğiyle tamamlanacaktır.”

Keleş: “Küresel salgın pratiklerimizi yeniden gözden geçirtti”

Proje yürütücüsü Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Sadiye Keleş, küresel salgının pratikleri yeniden gözden geçirmeye ittiğini belirterek, açılışı yapılan projenin önemini vurguladı. Keleş, şunları söyledi:

“Küresel salgının yaşam pratiklerimizi yeniden gözden geçirmemizi hatırlattırdığı bir dönemden geçiyoruz. En temel 2 alanda biz gündelik pratiklerimizi yeniden eleştiriyoruz, gözden geçiriyoruz. Bu alanlardan bir tanesi çevre politikalarımız, bir diğeri ise eğitim politikalarımız. Küresel salgın aslında bize öğrenmenin mekansız olduğunu, yani mekandan bağımsız olduğunu, mekanlara sıkıştırılamaz olduğunu öğretti ve okul dışı öğrenme ortamlarının oluşturduğu avantajları bize deneyimleyerek kazandırdı. Okul dışı öğrenme ortamlarının bekli de en önemli kategorilerinden biri ziyaretçilerine sağladığı görsel anlatı zenginliği açısından elbette ki müzelerdir. Çok fazla görsel anlatı zenginliği sağlıyor müzeler. Görsel anlatılar, insanların derin kavrayışlar geliştirmesini sağlayan önemli araçlardır. Oyuncaklar bir kültürün çocuklarına verdiği değerin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sadece bugünü değil tarihsel çizgide çocuklarımıza verdiğimiz değeri bizlere yeniden gösteriyor. Oyuncak müzeleri sadece bir fotoğraf çekmiyor, tarihsel çizgide çocuğa verdiğimiz değer üzerine gelecekte çocuklarımıza vereceğimiz değerin de nasıl inşa edilmesi gerektiğine ilişkin bir projeksiyon sunuyor. Gelecek yıllardaki eğitim politikalarımızı da aydınlatan bir alan oyuncak müzeleri. Umarım ve dilerim ki TÜBİTAK tarafından desteklenen Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Okul öncesi öğretmen adayları oyuncak müzeleriyle buluşuyor’ projesi Türkiye Cumhuriyeti çocuklarının hak ettiği eğitimi onlara sağlayacak olan duvara bir tuğla daha ekleyecektir.”

Başkan Posbıyık açılış sonrası öğretmen adayları ve öğretim görevlileriyle bir süre sohbet etti.