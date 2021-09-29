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Oyuncak Evi bünyesinde çocuk korosu kuruluyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Oyuncak Evi, Çocuk Korosu kuruyor. 7-10 yaş ve 11-14 yaş arası iki ayrı koro oluşturulacak. Koro çalışmaları cumartesi günleri öğleden sonraları Oyuncak Evi’nde gerçekleştirilecek.

ZONGULDAK 29.09.2021, 19:47
Oyuncak Evi bünyesinde çocuk korosu kuruluyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Oyuncak Evi, Çocuk Korosu kuruyor. 7-10 yaş ve 11-14 yaş arası iki ayrı koro oluşturulacak. Koro çalışmaları cumartesi günleri öğleden sonraları Oyuncak Evi’nde gerçekleştirilecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi Çocuk Korosu kurmak için çalışmalara başladı. Başvurular 15 Ekim’e kadar Oyuncak Evi’ne yapılabilecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi yönetimi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi olarak Çocuk Korosu kurmak için yola çıktık.

7-10 yaş ve 11-14 yaş arası iki ayrı koro oluşturarak, birlikte müziğin muhteşem dünyasında buluşalım istiyoruz.

Çalışmalarımızı Oyuncak Evi’nin atölyelerinde sürdüreceğiz. Müzik öğretmenimiz Cihangir Bilgin olacak.

Velilerin 0372 310 01 44 No’lu telefonla arayarak ön kayıt yaptırması ve Oyuncak Evi’ne gelerek form doldurması gerekiyor. Başvurular 15 Ekim 2021 tarihine kadar yapılabilir. Koro çalışmaları cumartesi günleri öğleden sonraları Oyuncak Evi’nde gerçekleştirilecek. İlk çalışma 16 Ekim Cumartesi günü başlayacak.”

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