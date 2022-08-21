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Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Zonguldak’ta otomobiliyle kaldırıma çarparak 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ZONGULDAK 21.08.2022, 20:15
Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Zonguldak’ta otomobiliyle kaldırıma çarparak 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri’nde yaşandı. Batuhan Şen idaresindeki 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobiliyle tünelde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 70 metre sürüklendi. Kazada aracın motoru ve koltukları etrafa savruldu. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Batuhan Şen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Batuhan Şen için bugün Kilimli ilçesi Subatan Mahallesi Kozma Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine merhum Şen’in ailesi ve akrabaları katıldı. Batuhan Şen, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Soğuksu aile mezarlığına defnedildi.

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