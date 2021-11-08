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Otomobil yol ile evin arasına düştü
Zonguldak’ın Ontemmuz Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
ZONGULDAK 08.11.2021, 13:14
Zonguldak’ın Ontemmuz Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Ontemmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ile ev arasındaki boşluğa düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.