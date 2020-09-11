Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL, İDDİAYA GÖRE BİR ANDA ÖNÜNE ÇIKAN YAYAYA ÇARPTI
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, iddiaya göre bir anda önüne çıkan yayaya çarptı. Kazada Yağmur Y. (12) yaralandı.
Kaza, Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi yokuşundan Orhangazi Caddesi’ne ilerlemekte olan 20 yaşındaki Mertcan S.’nin kullandığı 67 ABD 510 plakalı otomobil, sürücünün iddiasına göre aniden önüne çıkan 12 yaşındaki Yağmur Y.’a çarptı. Çarpmanın ardından Yağmur Y. acılar içinde yerde kalırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi; yaralı Yağmur Y.’ı, ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yağmur Y.’ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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