Otomobil köprü korkuluğuna çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil köprü korkuluğuna çarparak kaza yaptı.

Kaza, ilçe merkezi Uzunkum Caddesi’nde meydana geldi. Göztepe Köprüsü’nden Erdemir Caddesine seyir halinde olan Perihan B. idaresindeki 67 LF 324 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Perihan B. ve yanındaki yolcuyu tedbir amaçlı ambulansa aldı. Sürücü Perihan B. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olması üzerine ambulans olay yerinden ayrıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.