Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı
ZONGULDAK ALAPLI’DA MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROL HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, SAĞ TARAFTA PARK HALİNDE DURAN OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA DENİZ SAHİLİNDE BULUNAN REFÜJ ÜZERİNDE BULUNAN DEMİR BARİYER ÜZERİNE ÇIKARAK DURABİLDİ. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANIRKEN, ARACIN DURUŞU İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.
Zonguldak Alaplı’da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağ tarafta park halinde duran otomobile çarptıktan sonra deniz sahilinde bulunan refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Kaza, öğle saatlerinde Alaplı Kavukla altı Akçakoca yönünde yan yolda meydana geldi. 67 UA 092 plakalı otomobil sürücüsü Yasemin İ.(36) Akçakoca istikametine doğru ilerlerken bir anda otomobilin kontrolünü kaybederek, sağ tarafta park halinde bulunan 67 SG 913 plakalı otomobile sol tarafından çarptı, ardından yolun sağ tarafında refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalan otomobil ilginç görüntüler oluşturdu.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
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