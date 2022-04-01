Otizm Farkındalık Günü’nde Vali Tutulmaz’ı ziyaret ettiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde; Özel Eğitim Uygulama Okulu Üçüncü Kademe öğrencileri ile Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği Başkanı Arife Dereli ve çocuklarımız Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ettiler.

Vali Tutulmaz ziyarette "Toplum olarak otizmin farkındayız, otizmli bireylerimizin iyi bir özel eğitim almaları ve sosyal hayatta olabildiğince yer almalarına yönelik çalışmalarla her zaman yanlarında olacağız" dedi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Tutulmaz çeşitli hediyeler verdi.