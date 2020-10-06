Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN ORTODONTİK TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN PATENTLİ BULUŞ.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarından ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş.
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı diş hekimliğinin bir dalı olan Ortodonti alanında sürmesi gereken yaşta sürmemiş dişlerin sürdürülerek olması gereken konuma getirilmesi amacıyla kullanılan yeni bir aygıt tasarladı. Orijinal tasarımı Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı’ya ait olan aygıt; Dr. Hatice Şahanoğlu Demir ile birlikte geliştirildi. Buluşun laboratuvar testleri tamamlandı ve prototip üretimi yapıldı. Aygıt; Türk Patent Enstitüsü tarafından patentlenerek tescillendi.
Aygıta ‘Diş sürdürücü’ adı verildiğini belirten Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı buluşu hakkında; “Yoğun çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan buluşumuzun diş sağlığı ve tedavisinde önemli bir fonksiyonu olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte çalışmalarımıza destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Buluşun Diş Hekimliği dünyasına hayırlı olmasını diler, hastalarımızın tedavilerine katkı sunmasını temenni ederiz” dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı,“Üniversitemizde üretilen bilginin insanlığa faydalı aygıtlar olarak tescillenmesini görmek oldukça sevindirici. Bu noktada, Üniversitemizde bilimsel üretkenliliğin her geçen gün daha da artığını görmek bizleri memnun etmektedir. Çalışmalarıyla bilime oldukça önemli katkı sunan Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı’yı ve Dr. Hatice Şahanoğlu Demir’i buluşlarından ötürü içtenlikle tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.
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