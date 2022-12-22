Ortaokul Yıldızlar müsabakalarının galibi Barbaros Kutlutaş oldu

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Orta Okullar arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Barbaros Kutlutaş Ortaokulu şampiyon oldu ve kupasıyla geri döndü.

Fener sahasında oynanan final maçında Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ile Yayla Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün performans sergileyen Barbaros Kutlutaş Ortaokulu rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyon oldu. Müsabakalar sonunda genel sıralama şu şekilde oluştu, birinci Barbaros Kutlutaş Ortaokulu, ikinci Yayla Ortaokulu, üçüncü Alaplı Bahçe şehir Koleji, dördüncü Gökçebey 75. Yıl Ortaokulu oldu. Final maçı sonrası düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Okullara şampiyonluk kupasını Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Keleş, Okul Sporları Şube Müdürü Hikmet Diler, Futbol il Temsilcisi Metin Malkoç takdim etti. Kupayı alan genç futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı.