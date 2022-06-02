Ortaokul öğrencileri kitap yazdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri "Hep Büyükler mi Yazar?" isimli kitap yazdı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a kitaplarını takdim etti. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mevlüt Yıldırım ve Türkçe Öğretmeni Ömer Yanık’ın rehberliğinde kitabın yazarı 15 öğrenci kitaplarını tanıtarak Çaycuma Kaymakamı Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş ile tanışma fırsatı bularak sohbet ettiler.