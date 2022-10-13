Ormanlı Spor salonu ihalesi yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’ne yapılması planlanan spor salonunun ihalesi 6 milyon 997 bin TL’ye yapıldı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, beldeye yapılması planlanan spor salonu inşaatı ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade etti. İhalesi yapılan spor salonunun Ormanlı Beldesi’nin önemli bir ihtiyacını gidereceğini belirten Başol “Ormanlı Belediyesi’nde göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için güzel çalışmalar yaptık. Beldemiz de halen yaklaşık 3 bin civarında ilk, orta ve lisede öğrenim gören öğrencimiz bulunmakta. Biz belediye olarak gençlerimize büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek için okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle çok çalışmalar yaptık. Ancak beldemizde bir spor salonumuz yoktu. Uzun süredir beldemize spor salonu kazandırmak için mücadele verdik. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’nun ilçemizi ziyareti sırasında milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanımızla birlikte konuyu kendilerine aktardığımızda çok olumlu karşıladı ve gerekli talimatları verdi. Spor salonumuzun ödeneği ayrıldı, dünde 6 firmanın katılımı ile ihalesi yapıldı. İhale kesinleştikten sonra gerekli protokol imzalanıp ihaleyi alan ilgili firmaya yer teslimi yapılacak. Belde gençliğimize böyle bir hizmeti sunmuş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben başta Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu olmak üzere beldemize spor salonu yapılmasında emeği geçen bakanlık yetkililerimize, AK Parti Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendiye, Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanımız Muammer Avcı, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe başkanımız Av. Saffet Bozkurt, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Çelik müdürlerimiz ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ormanlı beldemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dün 7 milyon 845 bin 307,69 TL muammen bedelle çıkılan ihaleyi 6 milyon 997 bin TL teklif veren CMB Grup İnşaat Anonim Şirketi kazandı.