Ormanlı Ortaokulu öğrencileri Judo müsabakalarına katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Ortaokulu öğrencileri Çankırı’da düzenlenen judo müsabakaları katıldı. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol müsabakadan dönenen başarılı sporcuları kutladı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol Çankırı’da 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız- Erkek) Grup Müsabakaları’nda Kdz. Ereğli’yi başarı ile temsil eden Ormanlı Ortaokulu öğrencilerini kabul etti. Müsabakalarda derece elde eden sporcuları kutlayan Başkan Başol “Sizleri tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdınız. Hem eğitim hayatınızın hemde spor hayatınızın başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Ben sizlerin her zaman yanınızda olacağım, sizleri destekleyeceğim. Sizlerin başarılı olması için bizim üzerimize düşen ne görev varsa hepsini yapmaya hazırım” Dedi.