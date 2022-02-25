Ormanlı Beldesi sakinleri kan verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde Kızılay ve beldedeki kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ormanlı Beldesi’nde sabah saatlerinde başlayan Kan Bağışı Kampanyası’na Ormanlı Belediyesi, Jandarma Karakol Komutanlığı, beldedeki ilk, orta ve liseler, cami imamları, AK Parti Belde Başkanlığı ile diğer kamu kuruluşları destek verdi. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nden gelen ekipler sabah saatlerinden itibaren Ormanlı Belediyesi Kültür Merkezi’nde kan aldı. Yağışlı havaya rağmen kan bağışına ilgi beklenenden fazla oldu. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yağışlı havaya rağmen vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Başol konuşmasında “Beldemizde belli aralıklarla kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bir hafta öncesinden duyurusunu yaptığımız kan bağışı kampanyalarımızdan birini daha bu gün gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde kan stoklarında zaman zaman ciddi azalmalar olduğunu biliyorduk. Bizde bu süreçte belli aralıklarla kampanyalar düzenleyip Kızılay’a vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmalarını sağladık. Ben bu vesile ile kampanyamıza destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, AK Parti Ormanlı Belde Başkanlığımıza, belediye personelimize, Kızılay Kan Merkezi çalışanlarına ve bilhassa kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.