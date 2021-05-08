Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Devrek’te kuşları yemledi

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Devrek’e kuşları yemledi.

Zonguldak’ın Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri Devrek’e gelerek şehir merkezinin simgesi haline gelen güvercinlerin aç kalmamaları için yemleme çalışmalarında bulundular.

Gerek şehir merkezinde ve gerekse doğadaki hayvanların aç kalmamaları için aralıksız çalışmalarına devam eden ekipler,” Müdürlüğümüz tarafından gerek doğada ve gerekse de şehir merkezlerindeki hayvanların aç kalmamaları için çalışmalarımızı mevsim farkı gözetmeksizin aralıksız olarak sürdürüyoruz diyen ekipler,” Yemlemenin yanında doğadaki kaçak avcılara da asla fırsat vermiyoruz. Bizler her daim sahada teyakkuz halindeyiz özellikle de koruma altına alınan yabani hayvanların kaçak avcılar tarafından avlanılmaması için mesai kavramı gözetmeksizin görevimize devam ediyoruz. Yemleme çalışmalarımız pandemi süresi sona erinceye kadar devam edecektir” diye konuştular.