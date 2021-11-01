Oltaya çinakop yerine köpek balığı takıldı

Devrekli balıkçının oltasına çinakop yerine köpek balığı yavrusu takıldı.

Filyos Sahiline balık avına çıkan Devrekli avcının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Arkadaşları ile olta balıkçılığı avına çıkan Erdal Taslak adlı vatandaş Filyos Sahiline çinakop balığı avına çıktılar. Denize oltasını atan Taslak oltasına farklı bir balığın takıldığını gördü. Kancaya takılan balığın 60 santimetrelik bir köpek balığı yavrusu olduğunu gören balıkçı şaşkınlığını gizleyemezken, "Yıllardan beri olta balıkçılığı yapmaktayım başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Nasibimizde çinakop balığı yerine köpek balığı da yakalamak varmış” diye konuştu.